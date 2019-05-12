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Лена Миро осудила меркантильность дочерей Сергея Доренко

По мнению блогера, Екатерина и Ксения Доренко не хотят делить наследство с 34-летней второй женой отца Юлией.

Лена Миро осудила меркантильность дочерей Сергея Доренко
Сергей Доренко. фото: globallookpress

Скоропостижная смерть Сергея Доренко повергла в шок общественность. Главный редактор радио «Говорит Москва» погиб 9 мая, когда возвращался от друзей на мотоцикле. Врачи установили причину смерти – разрыв аорты. Однако дочери от первого брака Ксения и Екатерина запросили повторную экспертизу.

Сергей Доренко. фото: globallookpress
Сергей Доренко. фото: globallookpress

Они уверены, что их отца отравили, и намекнули, что вторая жена Юлия может стоять за преступлением. 34-летняя вдова является ровесницей дочерей Сергея Доренко. После того, как девушки со скандалом рассорились с Юлией, Лена Миро сделала вывод: дочерям нужно от покойного отца только наследство.

Редактор «Говорит Москва» развелся с первой женой в 2013 году спустя более 30 лет совместной жизни. Всё своё состояние после суда Сергей Доренко отдал семье. С Юлией журналист прожил шесть лет. Миро отметила, что заработанное журналистом за последние годы не идёт ни в какое сравнение с имуществом, которое отошло жене и детям от первого брака.

«Дети почему-то уверены, что деньги родителей принадлежат им. Не новой жене, которая скрашивала зрелые годы отца. Не другим детям, которые родила новая жена», — написала Лена Миро.

Блогер уверена, что девушки жутко меркантильны. По словам Миро, Ксения и Екатерина готовы вырвать всем волосы прямо над трупом отца. Из-за действий дочерей начались проблемы – похороны Сергея Доренко 12 мая отменили из-за того, что судмедэксперты не закончили повторное обследование.

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Тэги:

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Лена Миро осудила меркантильность дочерей Сергея Доренко
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