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В Сети появился снимок из «нехорошей» квартиры Юлии Началовой

Пиар-директор певицы Анна Исаева сфотографировалась у зеркала, где исполнительница всегда делала грим.

В Сети появился снимок из «нехорошей» квартиры Юлии Началовой
Юлия Началова/globallookpress.com

Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram выложила снимок из квартиры звезды, которая ушла из жизни около двух месяцев назад. У певицы, напомним, не выдержало сердце на фоне стремительно развивающегося абсцесса. Она рассказала, что заехала в квартиру. «Снялась у зеркала. Там, где она всегда делала грим. Было ощущение, что жду ее привычного отражения в нем», — заявила Исаева.

Отметим, что сейчас в квартире никто не живет. Дело в том, что дочь певицы Вера Алдонина сразу же после смерти исполнительницы переехала к ее родителям. Да и вообще по суевериям не принято, чтобы первые сорок дней после смерти человека в его квартире кто-то жил.

Отметим, что именно эта квартира вызвала ожесточенные споры. Все уже давно называют ее «нехорошей». Дело в том, что бывший возлюбленный исполнительницы хоккеист Александр Фролов, как считают родственники Началовой, претендует на половину этой квартиры. У него даже есть соответствующая расписка, полученная от самой певицы.

Между тем все суды за квартиру сейчас приостановлены. Новые слушания начнутся примерно через полгода, когда в права наследства вступит дочь Началовой Вера Алдонина. Между тем Фролов через своих адвокатов уверяет, что он лишь обороняется. Якобы на квартиру, которая была приобретена Началовой в браке с футболистом Евгением Алдониным, он не претендует.

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Александр ФроловАнна ИсаеваВера Алдонинаумерла Юлия Началова
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В Сети появился снимок из «нехорошей» квартиры Юлии Началовой
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