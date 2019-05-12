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Из звезды «Игры престолов» Эмилии Кларк сделали Дэвида Бекхэма

В Сети уже несколько дней обсуждают восковую фигуру главной героини культового сериала.

Из звезды «Игры престолов» Эмилии Кларк сделали Дэвида Бекхэма
Из Эмилии Кларк сделали Дэвида Бекхэма Фото: GLOBALLOOKPRESS

Шумиха вокруг финала «Игры престолов» постепенно набирает обороты. В Сети появляется множество новостей, которые связаны не только с сюжетом саги, но и всем, что так или иначе имеет отношение к персонажам сериала.

В конце апреля в Дублинском музее восковых фигур появился новый экспонат. Мастера слепили Дейенерис Таргариен, которая восседает на железном троне. Однако узнать в скульптуре мать драконов сложно – об этом говорят лишь белокурые локоны и цвет глаз. Фигура же совсем не похожа на героиню сериала.

Фото скульптуры сотрудники музея опубликовали в своем блоге. И с того момента подписчики гадают, кого же именно хотели изобразить. Версий было множество, однако самая популярная – на железном троне в музее сидит футболист Дэвид Бекхэм.

На свое изображение отреагировала и актриса Эмилия Кларк. Она была, мягко говоря, не довольно увиденным. Актриса заявила, что фигура получилась пугающей. Она считает, что, если на ее брата натянуть парик, а ресницы подкрасить тушью, — будет один в один восковая скульптура, пишет «Комсомольская Правда».

Напомним, новая серия «Игры престолов» выйдет уже завтра, 13 мая. И поклонники считают, что увидят в будущем эпизоде нового дракона.

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Тэги:

"Игра Престолов - 8"Дейенерис ТаргариенДэвид БекхэмЭмилия Кларк
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Из звезды «Игры престолов» Эмилии Кларк сделали Дэвида Бекхэма
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