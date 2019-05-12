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Гендиректор радио «Говорит Москва»: Сергей Доренко знал о своем диагнозе

Владимир Мамонтов отметил, что, несмотря на диагноз, журналист продолжал жить полной жизнью.

Гендиректор радио «Говорит Москва»: Сергей Доренко знал о своем диагнозе
Доренко знал о своем диагнозе Фото:GLOBALLOOKPRESS

Сегодня, 12 мая, в Москве на Троекуровском кладбище должно было состояться прощание с российским журналистом Сергеем Доренко, который погиб несколько дней назад. Однако его отложили на неопределенный срок.

Сергей Доренко попал в ДТП, упав с байка. Но причиной стало не нарушение правил дорожного движения, а самочувствие 59-летнего журналиста. Судмедэксперты установили, что причиной смерти стала «аневризма грудной части аорты разорванная».
За несколько часов до смерти он был в гостях у своего друга, которому жаловался на плохое самочувствие. Недомогание журналист тогда списал на скачки давления.

И сегодня стало известно, что Сергей Доренко знал о своем диагнозе. Об этом рассказал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, пишет «ТАСС».

«По моим сведениям, Сергей знал, что у него аневризма, знал о своем диагнозе», — отметил Мамонтов.

Неизвестно, лечился ли Доренко. Однако Мамонтов подчеркнул, что он продолжал жить полной жизнью, невзирая на свой диагноз.

Напомним, прощание пришлось отложить из-за того, что полиция не выдала вдове тело. Новый виток в этой истории начался после серьезного заявления дочерей Сергея Доренко. Они полагают, что их отца могли отравить из-за наследства. Чтобы поставить окончательную точку в этом вопросе, необходимо дождаться результатов других исследований.

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Гендиректор радио «Говорит Москва»: Сергей Доренко знал о своем диагнозе
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