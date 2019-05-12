«Ваша любовь к нему меркнет»: Вин Дизель восхищается Робертом Дауни-младшим

Вин Дизель, исполнитель роли Грута в фильме «Мстители: Финал», накануне публично обратился к Роберту Дауни-младшему, который играет в названном фильме Железного человека. Актер посвятил своему другу восторженное письмо, которое больше похоже на признание в любви.

«Ваша любовь к нему меркнет по сравнению с моим восхищением силой его духа. Когда в прокат выходит самый кассовый фильм всех времен с его участием, он самым скромным образом говорит мне: «Твой следующий, брат». «Форсаж 9» собирается поднять отрасль на новые высоты» — написал в своем блоге Вин Дизель.

Подобные публикации наводят на мысль, что актер таким образом хотел не только обратиться к своему другу, но и в очередной раз проанонсировать девятый «Форсаж», который должен выйти на экраны в будущем году.

А пока кинотеатры продолжают штурмовать последние «Мстители». В мировом прокате создатели фильма заработали более 2,3 миллиардов долларов.