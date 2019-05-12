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Испытание славой: от Светланы Лободы ушла танцовщица

Певица по-дружески попрощалась с артисткой.

Испытание славой: от Светланы Лободы ушла танцовщица
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Светлана Лобода находится на гастролях в Минске. Певица удивляет публику экстравагантными костюмами и эпатажными трюками. Несмотря на то, что зрители часто обвиняют звезду в плагиате некоторых элементов шоу, Лобода не унывает. Певица считает, что задает тренды и не обращает внимания на едкие замечания.

Вероятно, плотный график звезды могут выдержать не все артисты. Так, Светлана Лобода сообщила, что ее коллектив покинула танцовщица Юлия Аладко. Певица поблагодарила ее за работу и пожелала удачи. Причины, по которым, артистка ушла из команды, Светлана Лобода не уточнила.

«Наша Юленька уходит в вольное плавание. Но мы ее любим и всегда ждём… Удачи тебе, малышка! Будь здорова!!! Все испытания, которые нам уготованы – даются не зря, помни это», – написала Лобода в Instagram.

Сообщение певицы расстроило подписчиков. Они отметили, что она была одной из ярких участниц команды Светланы Лободы.

«Она такая шикарная была. Удачки»; «Будем скучать»; «Без Юленьки танцульки не те будут», – огорчились поклонники певицы.

Ранее Светлана Лобода рассказала «Телепрограмме», что наняла няню, которая помогает ее старшей дочери Еве учить уроки. По словам певицы, няня следит за школьными чатами и каждый день сообщает ей сведения об оценках дочки.

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Тэги:

коллектив Светланы ЛободыСветлана Лободаувольнение танцовщицы
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Испытание славой: от Светланы Лободы ушла танцовщица
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