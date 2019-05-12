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Звезда «Игры престолов» Лина Хиди раскрыла подробности домогательств со стороны Харви Вайнштейна

Актриса дважды отказала в близости скандально известному продюсеру, поэтому на протяжении 10 лет не получала подходящие роли в кино.

Звезда «Игры престолов» Лина Хиди раскрыла подробности домогательств со стороны Харви Вайнштейна
Кадр из 8 сезона сериала "Игра престолов". фото: Helen Sloan/HBO

Карьера Лины Хиди взлетела после того, как она на протяжении десяти лет играла жестокую королеву Серсею Ланнистер в «Игре престолов». Изначально актриса думала, что этот сериал никто не будет смотреть, но со временем поняла, насколько популярным он стал. До участия в «Игре престолов» Лина Хиди активно снималась в кино и проходила пробы. Её принципы мешали продвигаться по карьерной лестнице.

В интервью актриса призналась, что никогда не позволяла себе флиртовать с режиссёрами и продюсерами ради роли. Лина Хиди понимает, что получить работу «через постель» было бы намного проще, но она не жалеет о принятом решении. Независимость сыграла с ней злую шутку, когда актриса дважды отказала в близости Харви Вайнштейну.

Только спустя десять лет и массовых признаниях голливудских актрис о домогательствах и насилии со стороны скандального продюсера Лина Хиди поняла, что именно из-за него она не могла получить работу. В 2005 году на Венецианском фестивале Вайнштейн пригласил актрису прокатиться на водном такси. После непристойных намёков Хиди отказалась общаться с ним.

Несколько лет спустя продюсер пересёкся с актрисой в Лос-Анжелесе. Он игриво предложил зайти к нему в номер отеля «почитать сценарий». Лина Хиди чётко дала понять, что не собирается общаться с Вайнштейном ни о чём, кроме работы.

«На том мы и расстались. Я прямо чувствовала его флюиды злобной энергии. Перед уходом он прошипел мне в ухо: «Не смей рассказывать об этом ни агенту, ни менеджеру», — рассказала Лина Хиди порталу «7 дней».

Харви Вайнштейн погубил карьеру десяткам актрис. Сейчас скандально известный продюсер ждёт судебного заседания, которое состоится в июне. По просьбе защиты процесс будет закрыт для прессы, сообщает CNN. Вайнштейну грозит до 10 лет тюрьмы.

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Звезда «Игры престолов» Лина Хиди раскрыла подробности домогательств со стороны Харви Вайнштейна
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