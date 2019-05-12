Умерла звезда сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Звезда сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон скончалась на 73-м году жизни. По словам дочерей актрисы, она умерла в спокойной обстановке в окружении своей семьи, пишет Los Angeles Times. Родственники отмечают, что артистка скончалась от рака.

Липтон родилась в Нью-Йорке. Свою путь к славе она начала в качестве модели. Тогда девушке было всего 15 лет, спустя несколько лет подписала контракт со студией «Universal Pictures».

Среди ее наград есть «Золотой глобус», который актриса получила за работу в сериале «Отряд «Стиляги». За эту же роль ее четыре раза номинировали на премию «Эмми».

Однако Пегги Липтон запомнилась зрителю, прежде всего, по сериалу «Твин Пикс». Эта картина стала первой после долгого перерыва в карьере. В 70-х годах актриса решила отказаться от ролей и полностью посвятить себя детям, однако после развода она вновь вернулась к работе. И первым проектом после долгого перерыва как раз и стал «Твин Пикс».

Причем, Пегги Липтон снялась и в третьем сезоне нашумевшего сериала, который вышел на экраны в позапрошлом году.