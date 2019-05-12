Голова вместо сумки: Дмитрий Маликов захотел костюм, как у Лободы

Костюм голливудского актера Джареда Лето, появившегося на Балу Института костюма Met Gala, держа в руках вместо сумки силиконовую копию своей головы, никого не оставил равнодушным. Певец еще во время мероприятия привлек к себе всеобщее внимание. Гости вечеринки соревновались друг с другом за право подержать необычный аксессуар.

После того, как снимки эпатажного певца разлетелись по Сети, на странным костюмом заинтересовались и звезды российского шоу-бизнеса.

Так, одной из первых игрушку в виде головы прокомментировала певица Светлана Лобода. Знаменитость считает, что опередила Джареда Лето. Звезда опубликовала неоднозначный пост, показав, что подобный стилистический прием использовала в своем выступлении.

Позже костюм голливудской звезды вызвал любопытство и у Дмитрия Маликова.

«Хочу такой же концертный костюм», – написал певец в Twitter.

Хочу такой же концертный костюм! pic.twitter.com/vSdrAAcufA — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 11 мая 2019 г.



«Дмитрий, вы будете странно смотреться с головой Джареда Лето»; «Для такого борода нужна!», – отреагировали на шутку поклонники.

«Нужно просто найти двойника и чуток надо ним «поработать»; «Точно! Поставил голову на рояль и «ещё ещё, глаза в глаза»….жуть!», – считают подписчики Маликова.

Напомним, что впервые аксессуары в виде головы представил бренд Gucci. Модели в рамках показа сезона осень-зима – 2018 прошли по подиуму, держа в руках собственные силиконовые головы.

Ранее Дмитрий Маликов анонсировал выход новой песни, которую записал совместно с Анной Седоковой. Певец порекомендовал поклонникам встречать весну под свой трек.