Дочери Сергея Доренко извинились за отмену похорон

Екатерина и Ксения сами не знали, что полиция откажет выдавать тело журналиста.

Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище 12 мая так и не состоялось. Дочери журналиста от первого брака Ксения и Екатерина уверены, что смерть отца не была естественной. Девушки запросили повторную экспертизу для того, чтобы выяснить, был ли отравлен редактор радио «Говорит Москва».

То, что судмедэксперты задержат проверку, а полиция откажется выдавать тело покойного журналиста, дочери узнали вместе со всеми в день похорон. Екатерина и Ксения поспешили извиниться перед родственниками, друзьями и коллегами Сергея Доренко. По мнению девушек, специалисты не успели взять забор тканей перед похоронами.

«Мы так же пришли и были намерены проститься с ним в 11:00. Я не знаю, не могу отвечать, что помешало это сделать», — рассказала Екатерина Доренко порталу «360».

больше по теме Сын Сергея Доренко приехал на кладбище после отмены похорон Прохор должен был встретиться с отцом 9 мая, но журналист скончался в этот день.

Отмена процессии застала врасплох их брата Прохора. Юноша собирался встретиться с отцом 9 мая после длительной поездки, но неожиданная гибель Сергея Доренко на мотоцикле перечеркнула все планы.

Прохору Доренко не удалось попрощаться с журналистом на кладбище. Коллеги на радиостанции «Говорит Москва» уверены, что журналист умер из-за разрыва аорты, в то время как его друг Станислав Садальский солидарен с дочерями и поддерживает версию об отравлении.