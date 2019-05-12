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Дочери Сергея Доренко извинились за отмену похорон

Екатерина и Ксения сами не знали, что полиция откажет выдавать тело журналиста.

Дочери Сергея Доренко извинились за отмену похорон
Сергей Доренко. фото: globallookpress

Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище 12 мая так и не состоялось. Дочери журналиста от первого брака Ксения и Екатерина уверены, что смерть отца не была естественной. Девушки запросили повторную экспертизу для того, чтобы выяснить, был ли отравлен редактор радио «Говорит Москва».

Из-за дочерей отменили похороны Сергея Доренко. фото: globallookpress
Из-за дочерей отменили похороны Сергея Доренко. фото: globallookpress

То, что судмедэксперты задержат проверку, а полиция откажется выдавать тело покойного журналиста, дочери узнали вместе со всеми в день похорон. Екатерина и Ксения поспешили извиниться перед родственниками, друзьями и коллегами Сергея Доренко. По мнению девушек, специалисты не успели взять забор тканей перед похоронами.

«Мы так же пришли и были намерены проститься с ним в 11:00. Я не знаю, не могу отвечать, что помешало это сделать», — рассказала Екатерина Доренко порталу «360».

Отмена процессии застала врасплох их брата Прохора. Юноша собирался встретиться с отцом 9 мая после длительной поездки, но неожиданная гибель Сергея Доренко на мотоцикле перечеркнула все планы.

Прохору Доренко не удалось попрощаться с журналистом на кладбище. Коллеги на радиостанции «Говорит Москва» уверены, что журналист умер из-за разрыва аорты, в то время как его друг Станислав Садальский солидарен с дочерями и поддерживает версию об отравлении.

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Дочери Сергея Доренко извинились за отмену похорон
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