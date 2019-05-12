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Звезда «Зачарованных» Алисса Милано объявила «сексуальную забастовку»

Так она отреагировала на новый закон в штате Джорджия, который позволяет делать аборты только на раннем сроке.

Звезда «Зачарованных» Алисса Милано объявила «сексуальную забастовку»
Алиса Милано объявила «сексуальную забастовку» Фото: GLOBALLOOKPRESS

Голливудская актриса Алисса Милано, которая больше всего известна по роли в сериале «Зачарованные», в своем блоге обратилась ко всем женщинам и попросила их отказаться от интимных отношений с мужчинами.

Артистка так отреагировала на закон, который недавно приняли в штате Джорджия в США. Согласно документу, женщине нельзя делать аборт уже на шестой неделе беременности. После полутора месяцев плод уже считается физическим лицом. Аборт после 6 недель беременности приравнивается к убийству.

По мнению Милано, этот закон нарушает права женщины и отбирает у нее контроль над ее же телом.

«Наши репродуктивные права стираются. Пока женщины не имеют законного контроля над собственным телом, мы просто не можем рисковать беременностью. Присоединяйся ко мне, не занимайся сексом, пока мы не вернем телесную автономию. Я призываю к #SexStrike» — обратилась ко всем женщинам актриса.

Алисса Милано часто делает громкие заявление и старается максимально участвовать в политической жизни страны. Так, она не раз критиковала действующего президента США Дональда Трампа и участвовала в митингах.

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Звезда «Зачарованных» Алисса Милано объявила «сексуальную забастовку»
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