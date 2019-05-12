Опять поправилась: Екатерина Стриженова сжигает калории пешими прогулками

Известная телеведущая Екатерина Стриженова радикально преобразилась. 51-летняя знаменитость заметно похудела, вернув девичью стройность. О своей борьбе с лишним весом и секрете похудения звезда рассказывала в блоге. По словам Стриженовой, избавиться от ненавистных килограммов удалось благодаря руководству опытного диетолога и тренера. Теперь звезда с особой тщательностью следит за питанием и физическими нагрузками, стараясь поддерживать хорошую форму.

Майские праздники телеведущая провела с семьей в Турции. Звезда рассказала, что снова немного поправилась, так как не смогла удержаться, чтобы не попробовать вкусную еду. По словам Екатерины Стриженовой, она не ходила в спортзал, заменив тренировки пешими прогулками.

«Взвесилась после отдыха, оказалось, что поправилась всего на 300 грамм! Считаю это прекрасным результатом после «все включено», где тебе на каждом шагу наливают и кормят круглосуточно. В спортзал не зашла ни разу, сжигала калории пешими прогулками (территория огромная, зелёная, невероятно красивые гольф-поля), заплывала с пирса (хотя вода была холодная). Солнечная погода помогла открыть пляжный сезон!», – написала Стриженова в Instagram.

Напомним, ранее актриса рассказала о непростых отношениях с младшей дочерью Сашей. В конце 2018 года девушке исполнилось 18 лет. По словам Стриженовой, Александра демонстрирует, что стала самостоятельной и не хочет быть на попечении семьи.