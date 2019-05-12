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Сын Сергея Доренко приехал на кладбище после отмены похорон

Прохор должен был встретиться с отцом 9 мая, но журналист скончался в этот день.

Сын Сергея Доренко приехал на кладбище после отмены похорон
Сергей Доренко. фото: globallookpress

Прохор Доренко рассказал, что в последний раз он встречался с отцом в январе. После долгой заграничной стажировки сын договорился увидеться с Сергеем Доренко 9 мая. Однако, Прохор так и не успел пообщаться с папой до трагичной гибели.

Сын главного редактора радио «Говорит Москва» оказался 12 мая на прощании, которое проходило на Троекуровском кладбище. Прохор не знал, что полиция отказалась выдавать тело Сергея Доренко за несколько часов до начала похорон. Сын знаменитого журналиста не знает, из-за чего отменили процессию, сообщает канал «360».

Ранее портал Teleprogramma.pro выяснил, что тело покойного редактора «Говорит Москва» не выдали из-за решения о новой судебно-медицинской экспертизе. Дочери от предыдущего брака заявили, что Сергея Доренко могли отравить из-за наследства. Проверка занимает длится три недели, но специалисты постараются обнародовать результаты значительно раньше.

Напомним, Сергей Доренко погиб 9 мая, возвращаясь из Переславля-Залесского. После посиделок с друзьями журналист сел на мотоцикл и во время езды потерял сознание. Радиостанция «Говорит Москва» считает, что редактор скончался от разрыва аорты.

Звезды скорбят после смерти Доренко. Станислав Садальский переживает смерть близкого друга. Актёру приходится тяжело – до объявления о гибели журналиста также ушла из жизни актриса Ирина Цывина. Садальский разделяет мнение дочерей Доренко, что смерть могла наступить в результате отравления.

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Сын Сергея Доренко приехал на кладбище после отмены похорон
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