НОВОСТИ

«Больно худая»: Ольга Бузова напугала поклонников фото в бикини

Подписчики считают, что телеведущая переборщила с диетой и выглядит болезненно.

«Больно худая»: Ольга Бузова напугала поклонников фото в бикини
Бузова напугала поклонников фото в бикини Фото: GLOBALLOOKPRESS

Телеведущая и певица Ольга Бузова накануне приехала в Самару с концертом. Перед выступлением она успела расслабиться на природе и опубликовать несколько снимков. На фото девушка позирует в купальнике.

Глядя на снимки, поклонники испугались. Они полагают, что Ольга Бузова сильно похудела. На снимке у нее торчат ребра, что выглядит болезненно. Видя такие фото, у фанатов появилось только одно желание – накормить певицу, причем, насильно.

«Больно худая, накормить охото»; «Оля куда худеешь. Ребра видны. Скелет просто» — уверены поклонники.

Не оценили подписчики и пост Ольги Бузовой об отношениях с мужчинами, который она решила проиллюстрировать очередным откровенным снимком. По какой причине певица выбрала именно такое фото – неясно.

«Да. Но причём тут фото в трусах? Непонятно» — поинтересовалась одна из поклонниц телеведущей.

Вишенкой на торте в этой волне критики в адрес Ольги Бузовой стало видео, где певица вместе со своими танцорами демонстрирует пресс. И в этот раз она комплиментов не дождалась. Поклонники, выбирая не самые приятные выражения, сказали, что фигура у парней на ролике куда лучше, чем у ведущей шоу «Дом-2».

Вам может быть интересно:

«Еще одна моя слабость»: Ольга Бузова похвасталась масштабным шоппингом в московском ЦУМе «Чувствуется, с кем дружбу водит»: в «трусах» и бордовых мехах Ольга Бузова стала походить на Киркорова Музыкальная жара: Бузова танцует под Крида и не одна

Тэги:

критикакритика в соцсетяхОльга Бузова в купальникеОльга Бузова последние новостиОльга Бузова фото
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Больно худая»: Ольга Бузова напугала поклонников фото в бикини
Интересно?
Поделись с друзьями: