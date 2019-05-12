«Больно худая»: Ольга Бузова напугала поклонников фото в бикини

Подписчики считают, что телеведущая переборщила с диетой и выглядит болезненно.

Телеведущая и певица Ольга Бузова накануне приехала в Самару с концертом. Перед выступлением она успела расслабиться на природе и опубликовать несколько снимков. На фото девушка позирует в купальнике.

Глядя на снимки, поклонники испугались. Они полагают, что Ольга Бузова сильно похудела. На снимке у нее торчат ребра, что выглядит болезненно. Видя такие фото, у фанатов появилось только одно желание – накормить певицу, причем, насильно.

«Больно худая, накормить охото»; «Оля куда худеешь. Ребра видны. Скелет просто» — уверены поклонники.

Не оценили подписчики и пост Ольги Бузовой об отношениях с мужчинами, который она решила проиллюстрировать очередным откровенным снимком. По какой причине певица выбрала именно такое фото – неясно.

«Да. Но причём тут фото в трусах? Непонятно» — поинтересовалась одна из поклонниц телеведущей.

Вишенкой на торте в этой волне критики в адрес Ольги Бузовой стало видео, где певица вместе со своими танцорами демонстрирует пресс. И в этот раз она комплиментов не дождалась. Поклонники, выбирая не самые приятные выражения, сказали, что фигура у парней на ролике куда лучше, чем у ведущей шоу «Дом-2».