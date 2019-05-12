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Милла Йовович «зажгла» на концерте Димы Билана в Лос-Анджелесе

Голливудская актриса поддержала российского певца.

Милла Йовович «зажгла» на концерте Димы Билана в Лос-Анджелесе
Дима Билан и Милла Йовович. Фото: instagram.com/bilanofficial/

У Димы Билана состоялся концерт в Калифорнии. За выступлением российского исполнителя наблюдала и голливудская звезда Милла Йовович, с которой у певца завязалось тесное знакомство. Американская актриса стояла в фан-зоне и пританцовывала.

Фрагментом своего выступления Билан поделился в Instagram. В кадре видно, что Милла Йовович стоит возле сцены и подпевает нашему исполнителю.

«Милла, ты –легенда и потрясающий человечностью человек!!! Я обожаю твою энергию и легкость!!! Люблю очень!!! Спасибо, что была в этот вечер со мной», – прокомментировал видео артист.

Позже певец опубликовал селфи с 43-летней актрисой, написав, что провел удивительный вечер. Поклонники звезды порадовались такому близкому знакомству и отметили, что настоящей дружбе океан – не помеха. Следующий концерт у Димы Билана запланирован в Сан-Франциско.

Напомним, недавно 37-летний Дима Билан травмировал ногу и перенес серьезную операцию. Музыкант даже был вынужден какое-то время ходить с тростью. Однако исполнитель не унывал, даже шутил над своим положением, отмечая, что будет использовать трость как часть образа.

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Дима БиланКонцерт Димы Билана в Лос-АнджелесеМилла Йовович
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Милла Йовович «зажгла» на концерте Димы Билана в Лос-Анджелесе
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