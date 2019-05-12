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«Лежать и еще раз лежать»: Регина Тодоренко рассказала о своем отпуске

Знаменитость предпочитает спокойный и неторопливый отдых.

«Лежать и еще раз лежать»: Регина Тодоренко рассказала о своем отпуске
Тодоренко рассказала о своем отпуске Фото: EAST NEWS

В начале мая телеведущая Регина Тодоренко улетела в Турцию. За эти несколько дней она щедро делилась с подписчиками своими фото и мыслями. Если раньше Тодоренко призналась, что недовольна своей фигурой после родов, равнодушна к критике или оскорблениям к сети, то утром знаменитость рассказала, как любит проводить время в отпуске.

Зная о приключениях телеведущей во время работы в проекте «Орел решка», поклонники полагали, что Регина Тодоренко любит активный отдых. Однако все оказалось с точностью, да наоборот.

«Кстати, выезжая на отдых я предпочитаю лежать, лежать, лежать и ещё раз лежать, потом плавать в море, читать, объедаться вкусностями, иногда смотреть сериалы. Как проходит ваш отдых? Какие предпочтения?» — признается Тодоренко в блоге.

Большинство подписчиков не разделяют предпочтений кумира. Они считают, что лучше чередовать активный и спокойный отдых, чтобы не привезти домой после отпуска багаж в виде лишних килограммов.

«Я предпочитаю совмещать активный отдых с пассивным. День лежать, день гулять. Утром лежать, затем много гулять. Даже когда ребенок был маленьким следовали тому же плану» — отмечают подписчики.

Напомним, во время отпуска Регине Тодоренко пришлось серьезно поволноваться. В начале мая в аварию попал ее муж Влад Топалов. Но все обошлось, во время столкновения он не пострадал и скоро прилетел к семье в Турцию.

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«Лежать и еще раз лежать»: Регина Тодоренко рассказала о своем отпуске
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