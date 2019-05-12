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Галкин на хозяйстве: телеведущий отказался от садовника и взялся за пилу

Юморист показал, как работает на приусадебном участке.

Галкин на хозяйстве: телеведущий отказался от садовника и взялся за пилу
Максим Галкин. Фото: globallookpress.com

Шоумен поделился с подписчиками забавным видео с приусадебного участка в деревне Грязи. Юморист показал, как работает в саду, выпиливая сухие ветки кустарника.

Телеведущий поведал, что «наломал дров в своем замке». По словам шоумена, он регулярно в свободное время занимается домом, лично наводя порядок в саду. Галкин неоднократно признавался, что и своих детей – Гарри и Лизу тоже приучает не быть белоручками.

«Ух! Я сегодня на хозяйстве! Пилю! Режу! Выметаю! Пузо у меня на видео как у спившегося Тора в последних «Мстителях». Зато работа кипит. Короче, прямо я дачник, прям подмосковник», – сообщил Галкин в Instagram.

Поклонники оценили юмор звезды, оставив к посту тысячи восхищенных комментариев.

«Умница. Трудяга. Работник на все руки. Талантлив во всем как говорится»; «Осторожно! Клещи! Или обработано все?»; «Уважаем трудолюбивых!»; «Максим молодец!» – написали фолловеры.

Напомним, ранее Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву в своем профиле Instagram. Таким образом, шоумен дал понять, что в отношениях с Примадонной все в порядке. Супруги вместе отдыхали в своем замке в деревне Грязь. Галкин снимал сначала свой двор, потом навел камеру телефона на певицу, а Примадонна помахала подписчикам рукой.

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Алла Пугачева и Максим ГалкинвидеоМаксим Галкин в саду
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Галкин на хозяйстве: телеведущий отказался от садовника и взялся за пилу
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