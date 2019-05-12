Как две капли воды: дочь Анастасии Стоцкой становится все больше похожа на брата

Певица Анастасия Стоцкая накануне организовала грандиозный праздник в честь 2-летия своей дочери Веры. Она пригласила аниматоров, музыкантов, устроила шоу мыльных пузырей и заказала огромный стол со сладостями, где «королем» стал шоколадный двухэтажный торт.

Поле большого праздника прошло уже несколько дней, и исполнительница продолжает делиться фотографиями с торжества. Несколько тысяч лайков собрал снимок, на котором девочка вместе с 7-летним братом Александром. Маленькая Вера – буквально копия своего старшего брата, на что сразу обратили внимание поклонники.

«Очень красивые детки и безумно похожие друг на друга»: «Одинаковыши» — подметили подписчики в блоге певицы.

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Нужно сказать, что Анастасия Стоцкая всегда устраивает яркие детские дни рождения. В прошлом году в честь семилетия любимого сына певица также организовала грандиозный праздник. Напомним, в прошлом году российская исполнительница завоевала главный приз на премии «Мама года».