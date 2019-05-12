Кристина Асмус примерила мусульманскую одежду в мечети шейха в Абу-Даби

Чтобы образ не казался скучным, актриса дополнила скромное черное платье розовой подводкой на глазах.

Кристина Асмус вместе с дочерью и сестрой отправилась в Объединенные Арабские Эмираты. Актриса исполнила свою мечту и посетила мечеть шейха Зайда в Абу-Даби. Её поразил масштаб и роскошь храма. Подписчики вдохновились на путешествия после того, как Асмус опубликовала фото в Instagram.

Звезда «Интернов» отметила, что эта мечеть – одна из немногих, куда пускают туристов. Чтобы попасть в мусульманский храм, женщине нужно надеть традиционную одежду, которая закрывает всё тело и волосы – абайю.

Платья выдают при входе в мечеть, но Кристина Асмус не удержалась и купила себе. Светлой абайи не было её размера, поэтому актриса остановилась на черном варианте. Скромное одеяние она дополнила ярким макияжем и попробовала розовую подводку на глазах.

«Кстати, в ней оказалось очень комфортно. И живот на фото втягивать не надо», — пошутила Кристина Асмус.

Подписчики остались в восторге от новых снимков актрисы. «Очень красивый образ. Блондинка в черных одеждах», «Розовая подводка — интересный выбор», «Какие же глаза у вас красивые», «Вам и голой идёт, и в одежде», — написали в комментариях. Некоторые поклонники не поняли шутку и предположили, что Кристина Асмус намекнула на беременность.