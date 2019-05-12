Наряд из прошлого: Мелания Трамп надела старое платье на официальный прием

Стиль 49-летней жены американского президента Мелании Трамп постоянно находится в центре внимания. Модные эксперты считают, что жена Дональда Трампа выбирает неуместные наряды, появляясь в эпатажных вещах там, где, по мнению общественности, нужно выглядеть скромнее.

На этот раз Мелания Трамп решила показать, что она не относится к деньгам бездумно и поддерживает разумное потребление. Жена американского президента пришла на прием в Белый дом в платье-футляре молочного цвета от Prada. Мелания уже надевала этот наряд в апреле 2018 года. Супруга Дональда Трампа присутствовала в нем на пресс-конференции японского премьер-министра Синдзо Абэ, которая проходила в США.

К платью, декорированному объемными аппликациями на лифе и подоле, Трамп надела бежевые лодочки. В итоге образ получился сдержанным и элегантным и соответствующим ситуации.

Напомним, ранее Мелания Трамп появилась на пасхальном празднике в светло-голубом платье с накладными карманами от Michael Kors. Его цена составляет примерно пять тысяч долларов. Похожий наряд надевала для празднования Пасхи и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Жена принца Уильяма пришла в платье пастельного оттенка на службу в часовню святого Георгия в Виндзоре.