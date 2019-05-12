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Лера Кудрявцева учит 9-месячную дочь держаться на воде

Звездная семья на майские праздники улетела к морю.

Лера Кудрявцева учит 9-месячную дочь держаться на воде
Кудрявцева в купальнике показала 9-месячную дочь Фото: East News

Лера Кудрявцева вместе супругом Игорем Макаровым и 9-месячной дочкой Машей сейчас отдыхают в США в Майами. Для крохотной девочки это путешествие – первое. Накануне 47-летняя телеведущая опубликовала фото, где они вместе с дочкой играют в бассейне. Правда, на снимке лица ребенка не видно – его скрывает панама. Трогательное фото Лера Кудрявцева подписала одной короткой фразой – «Моя любовь».

Для крохи это первое путешествие через океан. Кудрявцева учит малышку держаться на воде и, судя по всему, в бассейне, на руках у мамы, ей нравится.

Поклонники пришли в восторг, увидев этот снимок. Все в один голос твердили, что телеведущая в купальнике выглядит прекрасно.

«Лера, не узнала, думала, это нянька, молоденькая девушка двадцатилетняя, как всегда выглядите супер», — комментируют фото подписчики.

Ранее Кудрявцева много раз говорила, что не будет показывать лицо дочери, пока та не подрастет. Однако ей так и хочется опубликовать снимок малышки в своем блоге.

«Уже говорила, что показывать дочку не буду, пока не подрастёт. Но Руки Мамы чешутся, на айфоне теперь только фото моей малышки и иногда кота» — признается телеведущая.

Если лицо 9-месячной Маши поклонники еще не видели, то об успехах малышки знают многое. В одном из постов Лера Кудрявцева говорила, что девочка уже уверенно ползает и стоит, также у нее есть уже два зубика.

Напомним, для телеведущей Маша – второй ребенок. От первого брака у нее есть взрослый сын по имени Жан, который уже сделал маму бабушкой. Нынешнего супруга хоккеиста Игоря Макарова она старше на 16 лет.

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Лера Кудрявцева учит 9-месячную дочь держаться на воде
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