«Снаряды судьбы ложатся совсем рядом»: Садальский заговорил о смерти после потери друзей

Известный актер Станислав Садальский в Instagram высказался по поводу смерти очень близких для него людей. Напомним, что за последнее время из жизни ушла актриса Ирина Цывина, которая была его подругой. Кроме того, на днях скончался известный журналист Сергей Доренко. В свое время он звал Садальского работать на радио, и они очень сдружились.

«В последнее время снаряды судьбы ложатся совсем рядом, задевая осколками то одних, то других знакомых. Тяжелая болезнь, уход близких, потеря работы, убийства… От всей души желаю и даю установку своим подписчикам и не только жить, и быть!» — заметил популярный актер.

Кстати, после смерти Доренко Садальский первым выдвинул версию, что журналиста могли отравить. Сейчас она проверяется правоохранительными органами. Из-за этого даже перенесли прощание с журналистом, которое изначально должно было пройти 12 мая на Троекуровском кладбище.

Отметим, что дочери Доренко сейчас в очень непростых отношениях с молодой вдовой Доренко Юлией. По их мнению, именно она может быть причастна к отравлению их отца. Кремацию тела, как они считают, девушка задумала с той целью, чтобы скрыть возможные следы преступления.