Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище 12 мая не состоится

Прощание с журналистом Сергеем Доренко 12 мая не состоится. Полиция запретила выдавать тело молодой вдове Юлии. Документ, который подтверждает это, поступил во 2-й судебный морг столицы в ночь с 11 на 12 мая. Основная причина: необходимость повторной судебно-медицинской экспертизы.

Дело в том, что две дочери Доренко от предыдущего брака Ксения и Екатерина до сих пор сомневаются, что журналист умер своей смертью. Они считают, что их отец мог быть отравлен. Впервые такую версию выдвинул буквально через час после смерти Доренко актер Станислав Садальский на своей страничке в соцсетях.

больше по теме Родственники Сергея Доренко не могут решить, когда состоятся похороны журналиста Церемония прощания пройдет 12 мая на Троекуровском кладбище.

Между тем начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил радиостанции «Говорит Москва», что вскрытие проводилось в день смерти, установлена естественная причина смерти. Он считает, что документ следует понимать как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования. Процесс это небыстрый. Как правило, он занимает три недели. Впрочем, в данном случае результаты постараются получить как можно скорее.

Сергей Доренко скончался 9 мая, когда возвращался на мотоцикле из Переславля-Залесского от своих друзей. На данный момент основная причина смерти — разрыв аорты, сообщает радиостанция «Говорит Москва».