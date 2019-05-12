НОВОСТИ

Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище 12 мая не состоится

Полиция запретила выдавать тело вдове журналиста.

Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище 12 мая не состоится
Сергей Доренко/globallookpress.com

Прощание с журналистом Сергеем Доренко 12 мая не состоится. Полиция запретила выдавать тело молодой вдове Юлии. Документ, который подтверждает это, поступил во 2-й судебный морг столицы в ночь с 11 на 12 мая. Основная причина: необходимость повторной судебно-медицинской экспертизы.

Прощание с Доренко 12 мая не состоится. Фото: globallookpress.com

Дело в том, что две дочери Доренко от предыдущего брака Ксения и Екатерина до сих пор сомневаются, что журналист умер своей смертью. Они считают, что их отец мог быть отравлен. Впервые такую версию выдвинул буквально через час после смерти Доренко актер Станислав Садальский на своей страничке в соцсетях.

Между тем начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил радиостанции «Говорит Москва», что вскрытие проводилось в день смерти, установлена естественная причина смерти. Он считает, что документ следует понимать как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования. Процесс это небыстрый. Как правило, он занимает три недели. Впрочем, в данном случае результаты постараются получить как можно скорее.

Сергей Доренко скончался 9 мая, когда возвращался на мотоцикле из Переславля-Залесского от своих друзей. На данный момент основная причина смерти — разрыв аорты, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Вам может быть интересно:

«Снаряды судьбы ложатся совсем рядом»: Садальский заговорил о смерти после потери друзей Родственники Сергея Доренко не могут решить, когда состоятся похороны журналиста Скандалы у гроба: как родственники знаменитостей оскорбляют их память спорами и дележом наследства

Тэги:

перенос похоронТроекуровское кладбищеУмер Сергей Доренко
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище 12 мая не состоится
Интересно?
Поделись с друзьями: