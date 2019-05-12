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«Любовь реальная, а не виртуальная»: Вера Брежнева не забыла поздравить мужа с днем рождения

Певица не стала обращаться к Константину Меладзе в сети, вызвав волну критики со стороны поклонников.

«Любовь реальная, а не виртуальная»: Вера Брежнева не забыла поздравить мужа с днем рождения
Брежнева не поздравила Константина Меладзе с днем рождения в сети Фото: Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

В субботу композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе отпраздновал свой день рождения – ему исполнилось 56 лет. Многие звезды шоу-бизнеса решили публично поздравить коллегу и опубликовали обращения в социальной сети. Так поступил и его брат Валерий Меладзе, разместив в своем Instagram видео.

Поклонники на протяжении всего дня ждали, когда в блоге поздравит любимого мужа Вера Брежнева. Но бывшая солистка группы «ВИА Гра» решила обойтись без виртуальных обращений к супругу. Из-за этого ее начали критиковать подписчики. Более того, Вере Брежневой даже прислали несколько статей, где говорится что певица забыла поздравить Константина Меладзе в сети. Не высказаться по этому поводу исполнительница не могла.

«Друзья прислали пару статей на тему, что я не поздравила мужа с Днём Рождения в Инстаграм…. И хочется спросить, люди, вы реально думаете, что я должна мужчину, с которым живу поздравить здесь?? Вы реально думаете, что показатель любви, совместной жизни и счастья — это фото в соцсетях ??Или думаете все, что вы видите в Инстаграм — это правда?? Я сегодня провела счастливый день без соцсетей. Рядом с именинником. Поздравив его первой лично. Мы смотрим на все это и желаем вам любви реальной, а не виртуальной» — обращается к поклонникам Вера Брежнева.

В одном из интервью Константин Меладзе признался, что его супруга не только тепло поздравляет с днем рождения, но и делает фантастические подарки. Однажды она сделала мужу сюрприз, пригласив Бориса Гребенщикова, который спел любимую песню Константина.

Напомним, в 2015 году пара тайно поженилась, до этого момента они состояли в отношениях с 2005-го.

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«Любовь реальная, а не виртуальная»: Вера Брежнева не забыла поздравить мужа с днем рождения
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