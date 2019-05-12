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Анастасия Волочкова упала во время приседаний с подскоками на съёмках программы

Балерина оконфузилась в эфире «Звезды сошлись».

Анастасия Волочкова упала во время приседаний с подскоками на съёмках программы
Анастасия Волочкова/globallookpress.com

Известная балерина Анастасия Волочкова угодила в неприятную ситуацию во время съемок программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. В студии группа участников вместе с танцовщицей под руководством тренера делала приседания с подскоками. В какой-то момент Волочкова потеряла равновесие и упала. К ней на помощь сразу же устремились несколько человек.

Позже звезда как ни в чем не бывало показала упражнение «планка». Танцовщица залезла тренеру на спину и уверенно сделала свой знаменитый шпагат. Надо отметить, что балерина в прекрасной физической форме. «Огонь», — воскликнул кто-то из присутствующих в зале.

Танцовщица также рассказала, что шпагат в ее жизни дался ей с большим трудом. Когда звезда только пришла в балетное училище, то ногу даже на 90 градусов поднять не могла. Растяжку танцовщица считает плодом своего упорного труда. Она очень ей гордится.

Публика в зале стала требовать, чтобы танцовщица продемонстрировала плоды своих многолетних тренировок. Балерина не стала возражать. Одну ногу она поставила на скамейку, а вторую опустила на пол — получился поперечный шпагат. Зрители в зале взорвались овацией. Отметим, что Волочкова регулярно в соцсетях демонстрирует шпагаты. Не так давно она сделала его прямо верхом на коне. Часто звезду осуждают за излишнее бахвальство, однако она не обращает внимание на критиков.

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Анастасия Волочковапоперечный шпагатпрограмма "Звезды сошлись"
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Анастасия Волочкова упала во время приседаний с подскоками на съёмках программы
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