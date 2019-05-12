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Меган Маркл вышла из декрета и вновь приступила к благотворительной деятельности

Герцогиня Сассекская пообщалась с женщинами страдающими разными формами ментальных расстройств.

Меган Маркл вышла из декрета и вновь приступила к благотворительной деятельности
Меган Маркл/instagram.com/mrsmeghanmarkle/

Ставшая несколько дней назад мамой герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала надолго задерживаться в декрете, как думали многие ее поклонники. Уже через четыре дня после родов в Кенсингтонском дворце состоялся прием в честь начала работы новой организации, которую создали герцоги совместно с принцем Уильямом и его женой Кэтрин. На встрече представили круглосуточную службу, которая будет оказывать экстренную помощь страдающими всеми формами ментальных расстройств. Меган Маркл пообщалась с женщинами, которым необходима помощь.

Меган Маркл не задержалась в декрете/instagram.com/mrsmeghanmarkle/

Отметим, что беседа состоялась за закрытыми дверями. Представителей прессы во дворец не пустили. Пока герцогиня не хочет общаться с журналистами. Она прекрасно понимает, что все начнут расспрашивать ее про ребенка, а не про благотворительную деятельность, которую она уже давно ведет.

Добавим, что впервые информация о том, что Меган Маркл займется благотворительностью появилась в декабре прошлого года. Герцогиня чуть позже подтвердила, что хочет помогать дамам, которые проживают в развивающихся странах. Маркл хочет курировать вопросы образования.

Все женщины, которым понадобится помощь теперь могут просто написать сообщение на специальный номер. Им в кратчайшие сроки будет оказана психологическая поддержка. Также недавно стало известно, что актриса дистанционно приняла участие в гала-концерте Camfed. Он был посвящен расширению прав и образованию девочек, проживающих в сельских районах Африки. Актриса считает, что женщина с образованием имеет куда больше шансов добиться уважения среди мужчин, сообщает портал express.co.uk.

Добавим, что Меган Маркл вскоре после восстановления планирует вместе с принцем Гарри уехать на три года в Африку. Она буквально влюблена в этот континент. Тем более, что у нее есть афроамериканские корни. Актриса будет заниматься благотворительностью. Принц Гарри также на намерен задерживаться на Туманном Альбионе. Говорят, что много лет назад он уехал в Ботсвану, небольшую страну в Африке. Здесь он смог расслабиться и прогнать из головы дурные мысли, связанные со смертью своей матери – принцессы Дианы.

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благотворительная деятельностьМеган Марклпринц Гарри
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Меган Маркл вышла из декрета и вновь приступила к благотворительной деятельности
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