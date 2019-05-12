Марина Зудина сблизилась с молодым актером на съемочной площадке

Вдова актера Олега Табакова 53-летняя Марина Зудина примерила образ роковой женщины во время съемок новой картины, в которой она приняла участие. Женщина появилась на съемочной площадке в ярко-красном платье. При этом она без всякого смущения описала эротические сцены с молодым актером, который всего на несколько лет старше ее сына 23-ленего Павла Табакова.

Звезда отметила, что для не это первый подобный опыт. Однако она готова его повторить. Отметим, что с молодым кавалером она сблизилась только на съемочной площадке. Кто это такой пока не сообщается. «Приходилось много шутить, чтобы лежать в кровати и не заснуть. Основную нагрузку в плане эротических сцен взяли на себя другие актрисы», — заявила Зудина.

Женщина отмечает, что она уже не в том возрасте, чтобы участвовать в большом количестве откровенных сцен. Роман она может себе позволить только на съемочной площадке. В реальной жизни, как уверяет актриса, у нее пока нет любимого мужчины. Все потому, что до сих пор не зажила рана в связи со смертью любимого мужа.

«Я просто жила светло, счастливо и в любви. На будущее я не загадываю и ничего не планирую. Живу тем, что есть сегодня», — отметила звезда в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Добавим, что сейчас актриса старается все свободное время уделять своим детям. Она очень рада, что карьера ее сына Павла Табакова идет в гору. Молодого человека стали постоянно звать сниматься в кино. Не так давно, к примеру, вышла картина «Тобол», где он, по признанию многих коллег, блистательно исполнил свою роль. При этом Зудина честно сказала, что не часто приходит в гости к своему ребенку. Дело в том, что у Павла очень часто появляются новые девушки. Знакомиться с ними актриса не хочет. Она понимает, что ее сын еще не нагулялся. Все эти связи с девушками, как она думает, пока несерьезны. В то же время она мечтает, чтобы у сына случилась в жизни настоящая любовь, как у нее с Табаковым, и молодой человек наконец-то женился.