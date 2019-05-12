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Алсу пообщалась с Максимом Галкиным после скандала на шоу «Голос. Дети»

Певица стала гостьей его программы «Сегодня вечером».

Алсу пообщалась с Максимом Галкиным после скандала на шоу «Голос. Дети»
Алсу/globallookpress.com

Певица Алсу стала гостьей программы «Сегодня вечером», которую ведет популярный телеведущий Максим Галкин. В студии разговаривали о Дне Победы. Звезды пели популярные песни военных лет, а также говорили о подвигах своих родных.

Галкин пригласил Алсу на свою программу и она не отказала/globallookpress.com

Алсу спела песню «Землянка». Кроме того, она поведала историю о своих родственниках – бабушке и дедушке супруга Яна Абрамова, которые воевали во время Великой отечественной войны. Кроме того, Алсу посетовала, что когда была маленькой мало времени проводила со своим дедом и не расспрашивала его о войне.

Конечно, все ждали, что звезда прольет свет на скандал, в котором оказалась замешана ее 11-летняя дочь Микелла Абрамова. Однако формат передачи был заточен на другую тему, поэтому во время эфира речь об этом не зашла. Любопытно, что именно Максим Галкин стал одним из первых, кто заявил, что победы в шоу «Голос. Дети» заслуживала вовсе не Микелла Абрамова, а Ержан Максим из Казахстана. Судя по всему, Алсу не держит зла на Галкина за те высказывания. В противном случае вряд ли ее можно было увидеть на программе.

В шестом сезоне шоу «Голос. Дети» неожиданную победу одержала Микелла Абрамова. В обществе поднялась волна негодования. Многие считают, что победа девушки незаслуженная. Сейчас Первый канал проводит расследование итогов конкурса. Привлечена компания из-за рубежа, сотрудничавшая с Интерполом. Не исключено, что за Микеллу Абрамову был вброс голосов.

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Тэги:

АлсуМаксим ГалкинМикелла Абрамовапрограмма "Сегодня вечером"
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Алсу пообщалась с Максимом Галкиным после скандала на шоу «Голос. Дети»
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