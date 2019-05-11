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«Девочки, вы прекрасны!»: Лопырева продемонстрировала фигуру в золотистом купальнике

Модель родила первенца три месяца назад, но уже готова похвастаться стройным телом.

«Девочки, вы прекрасны!»: Лопырева продемонстрировала фигуру в золотистом купальнике
Виктория Лопырева. фото: globallookpress

Виктория Лопырева сейчас находится в Майами вместе с Игорем Булатовым. Недавно пара отпраздновала важную дату – их сыну Марку исполнилось три месяца. 35-летняя модель не перестаёт хвастаться стройной фигурой, несмотря на то, что феврале родила первенца. Поэтому посты о счастье материнства перемежаются с фотографиями Лопыревой в купальнике.

На этот раз звезда выбрала необычный образ, который состоял из золотистого слитного купальника и прозрачных высоких сапог на каблуке. Загорелая модель на фоне пальм решила порассуждать о женских комплексах. Виктория Лопырева уверена, что пересуды окружающих не должны мешать девушке любить себя.

«Девочки, вы прекрасны! Не обращайте внимания на чьё-то мнение и не позволяйте посторонним управлять вашей жизнью. Женщина всегда должна оставаться женщиной, любимой и желанной», — подписала снимок Виктория Лопырева.

Подписчики разделились на два лагеря: одни восхищались красотой модели, в то время как другие обвинили звезду в фотошопе и двуличности. «Господи, сколько же фотошопа», «Как афиша к порнофильму», «Непонятно… призываете любить себя такими какие есть, а фото обработано до безобразия», — написали в комментариях.

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«Девочки, вы прекрасны!»: Лопырева продемонстрировала фигуру в золотистом купальнике
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