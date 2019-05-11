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Анастасия Волочкова отказалась от диеты во время отдыха на Мальдивах

Прима-балерина осталась в восторге от обычных макарон.

Анастасия Волочкова отказалась от диеты во время отдыха на Мальдивах
Анастасия Волочкова. фото: globallookpress

Анастасия Волочкова строго следит за собственной фигурой. Балерина не пропускает ежедневные тренировки и питается только полезной едой. Чаще всего звезда может себе позволить вареную курицу, свежие овощи и вареные яйца. Балерина полностью отказалась от соли, сладостей, жареного и мучного.

Возможно, во время отдыха Волочкова решила расслабиться и отказаться от диеты. Балерина отправилась на Мальдивы. В Instagram светская львица хвастается подкачанной фигурой на фоне пляжа или демонстрирует длинные ноги в шезлонге.

Балерина решила поделиться впечатлениями о еде, которую ей принесли в потрясающую виллу. Ночью Анастасия Волочкова решила полакомиться обычными макаронами. По словам звезды, есть мучное для неё не свойственно. Балерина считает, что может себе позволить послабления в рационе, потому что она и так достаточно худая.

Анастасия Волочкова отказалась от диеты и впервые попробовала макароны. Скриншот: instagram.com/volochkova_art/
Анастасия Волочкова отказалась от диеты и впервые попробовала макароны. Скриншот: instagram.com/volochkova_art/

«Это такая прелесть! Оказывается, вы такую вкусную еду едите!», — сказала Анастасия Волочкова.

Во время поездки с балериной случилась ещё одна приятная новость. Теперь на Instagram Волочковой подписан миллион человек. Светская львица пообещала чаще публиковать фотографии и видео для поклонников.

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Анастасия Волочкова отказалась от диеты во время отдыха на Мальдивах
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