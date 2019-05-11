НОВОСТИ

Роза Сябитова похудела на майских праздниках благодаря Елене Малышевой

Главная сваха страны отказалась от шашлыков в пользу специального набора еды, который входит в программу «Диеты Малышевой».

Роза Сябитова похудела на майских праздниках благодаря Елене Малышевой
Елена Малышева. фото: globallookpress

Елена Малышева активно продвигает авторскую диету в Instagram. Чтобы доказать её эффективность, ведущая передачи «Жить здорово!» предложила Розе Сябитовой пройти марафон похудения. Благодаря авторской диете за две недели сваха похудела на два килограмма. В конце апреля её вес был 67,3 килограмма, а теперь – 65,1 килограмма.

Сябитова не только придерживается диеты, но и проходит процедуры в оздоровительном центре знаменитой телеведущей. Сваха выводит из тела шлаки, токсины и соль с помощью пара в кедровой бочке. Также ведущая «Давай поженимся» стойко отказывается от шашлыка. Во время посиделок в честь майских праздников Сябитова могла есть только салат и специальное блюдо из набора «Диеты Малышевой».

«Научиться не есть за компанию очень важно. Также если вы оказались в компании, ваш бокал должен быть наполнен водой и подкрашен вином», — посоветовала Елена Малышева худеющей свахе.

Ведущая передачи «Жить здорово!» тоже не осталась в стороне и решила худеть по собственной программе. Малышева смогла добиться того же результата, что и Сябитова, и похудела на два килограмма за пять дней. Телеведущая не собирается останавливаться и за месяц планирует похудеть на четыре килограмма.

Вам может быть интересно:

Елена Малышева может определять медицинские диагнозы по текстам песен Правда жизни: Елена Малышева за пять лет поправилась на десять килограммов Елена Малышева в комбинезоне и модных туфлях похозяйничала на даче у Рождественской

Тэги:

диетадиета МалышевойЕлена МалышеваЕлена Малышева последние новостипохудениеРоза Сябитовасваха Роза Сябитова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Роза Сябитова похудела на майских праздниках благодаря Елене Малышевой
Интересно?
Поделись с друзьями: