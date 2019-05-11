Роза Сябитова похудела на майских праздниках благодаря Елене Малышевой

Главная сваха страны отказалась от шашлыков в пользу специального набора еды, который входит в программу «Диеты Малышевой».

Елена Малышева активно продвигает авторскую диету в Instagram. Чтобы доказать её эффективность, ведущая передачи «Жить здорово!» предложила Розе Сябитовой пройти марафон похудения. Благодаря авторской диете за две недели сваха похудела на два килограмма. В конце апреля её вес был 67,3 килограмма, а теперь – 65,1 килограмма.

Сябитова не только придерживается диеты, но и проходит процедуры в оздоровительном центре знаменитой телеведущей. Сваха выводит из тела шлаки, токсины и соль с помощью пара в кедровой бочке. Также ведущая «Давай поженимся» стойко отказывается от шашлыка. Во время посиделок в честь майских праздников Сябитова могла есть только салат и специальное блюдо из набора «Диеты Малышевой».

«Научиться не есть за компанию очень важно. Также если вы оказались в компании, ваш бокал должен быть наполнен водой и подкрашен вином», — посоветовала Елена Малышева худеющей свахе.

Ведущая передачи «Жить здорово!» тоже не осталась в стороне и решила худеть по собственной программе. Малышева смогла добиться того же результата, что и Сябитова, и похудела на два килограмма за пять дней. Телеведущая не собирается останавливаться и за месяц планирует похудеть на четыре килограмма.