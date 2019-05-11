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Снесла голову: Харламов продолжает подшучивать над Гузеевой

Очередным поводом стал бал Института костюма Met Gala и Джаред Лето, который пришёл на мероприятие с копией своей головы.

Снесла голову: Харламов продолжает подшучивать над Гузеевой
Гарик Харламов. фото: globallookpress

Гарик «Бульдог» Харламов шутит не только на телевидении, но и в Instagram. В прошлом месяце самым популярным объектом насмешек стала Лариса Гузеева. Благодаря монтажу комик подставлял и в мультфильм «Простоквашино», и в фильм «Сумерки» кадры из передачи «Давай поженимся», где Гузеева говорит бранное слово. Несмотря на критику некоторых подписчиков, Харламов продолжает издеваться над телеведущей.

Новым поводом пошутить над Гузеевой стал бал Института костюма Met Gala. Один из самых экстравагантных выходов принадлежит певцу и актёру Джареду Лето. Артист пришёл на красную ковровую дорожку с муляжом собственной головы. Гарик Харламов приделал с помощью фотошопа к актёру лицо Ларисы Гузеевой, а к муляжу – собственное лицо.

Также досталось и Ольге Бузовой. В творении Харламова ведущая «Дома-2» держит в руках голову Тимура Батрутдинова. Звезд давно подозревают в романе, но слухи так и не оправдались. Комик отшутился, что у него появился «эксклюзив» неопубликованных фотографий с Met Gala. Большинство поклонников остались в восторге от шутки резидента Comedy Club.

«Всё-таки снесла тебе голову Гузеева. Аккуратнее со словами», «Гузеева одной своей всем до тошноты известной фразой прославилась больше, чем за всю свою долгую творческую жизнь», «Она добралась до тебя, Гарик», «Гузеева, думаю, оценит», — написали в комментариях фанаты комика.

Некоторые подписчики не оценили юмор Харламова. Дело в том, что Лариса Гузеева до сих пор тяжело переживает смерть матери. Недавно ведущая призналась, что из-за депрессии она была готова покончить с собой. Сейчас звезда лечится сразу у трёх психологов.

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Снесла голову: Харламов продолжает подшучивать над Гузеевой
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