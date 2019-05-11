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«Только не влюбляйся в меня»: Ирина Слуцкая впервые показала нынешнего мужа

Алексей Гавырин полгода уговаривал фигуристку выйти за него замуж.

«Только не влюбляйся в меня»: Ирина Слуцкая впервые показала нынешнего мужа
Ирина Слуцкая. фото: globallookpress

Ирина Слуцкая стала гостьей в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Лера Кудрявцева вывела звезду фигурного катания на чистую воду и показала зрителям нового мужа спортсменки. Фигуристка почти два года скрывала от знакомых и прессы новые отношения. Этим летом она с избранником Алексеем Гавыриным отметит год со дня свадьбы.

Ирина Слуцкая в шоу "Секрет на миллион"
Ирина Слуцкая в шоу «Секрет на миллион»

Слуцкая познакомилась с нынешним супругом на работе. Изначально она не воспринимала его как мужчину, но позже Гавырин покорил спортсменку. Возлюбленный помог найти врачей для больной матери, которая страдает от почечной недостаточности. Ирина Слуцкая после развода была уверена, что больше не сможет построить отношения, поэтому не давала Гавырину никаких надежд.

«Я ему говорю: всё классно, ты только не влюбляйся в меня, пожалуйста. А он: «Я уже», — рассказала Ирина Слуцкая.

Фигуристка не торопилась: она начала встречаться с мужчиной спустя больше года после первого развода, а поцеловала его спустя 8 месяцев после начала отношений. На 14 февраля Алексей Гавырин сделал Слуцкой предложение.

Новый муж Ирины Слуцкой в шоу "Секрет на миллион"
Новый муж Ирины Слуцкой в шоу «Секрет на миллион»

Спортсменка сказала, что подумает, но кольцо на палец надела. Возлюбленный уговаривал фигуристку каждый день на протяжении полугода. В июле пара расписалась в усадьбе Гавырина, которая расположена во Владимирской области.

Ирина Слуцкая решила выйти замуж в субботу. Она запланировала торжество в понедельник, когда ЗАГСы не работают. Однако супруг сделал всё, чтобы исполнить желание фигуристки. Молодожёны обручились втайне от всех. У каждого осталось по двое детей от предыдущего брака. Все отпрыски ладят с новыми родителями и между собой.

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Тэги:

звездные романыИрина СлуцкаяЛера Кудрявцеваличная жизньПрограмма "Секрет на миллион"тайная свадьба
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«Только не влюбляйся в меня»: Ирина Слуцкая впервые показала нынешнего мужа
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