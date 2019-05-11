«Он просто ушёл, оставив всё мне»: Ирина Слуцкая поведала всю правду о разводе

Спортсменка прожила с учителем физкультуры Сергеем Михеевым 17 лет, а развод скрывала даже от друзей.

Известная фигуристка Ирина Слуцкая тщательно скрывает подробности личной жизни. Своего первого мужа Сергея Михеева спортсменка редко выводила в свет. Не только пресса, но и друзья Слуцкой не сразу узнали, что она рассталась с мужем после 17 лет брака. У экс-супругов остались двое детей.

В эфире шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева спросила у гостьи, как и почему она развелась с мужем. Ирина Слуцкая вспомнила, что кроме бытовых ссор у неё с Михеевым не было никаких проблем. В какой-то момент спортсменка почувствовала, что она хочет расти и развиваться, в то время как её муж всё также продолжал тренировать детей и больше ничем не увлекался. После окончания спортивной карьеры Слуцкая получила два высших образования, а Михеев стоял на месте.

Пара долго обсуждала свои чувства, прежде чем решиться на развод. Сейчас Ирина Слуцкая не общается с Сергеем Михеевым, поскольку у них остались взаимные обиды. Это не мешает детям проводить время с обоими родителями – водитель отвозит их к отцу по первому требованию.

Развод проходил спокойно. Слуцкая не явилась ни на одно судебное заседание. Имущество экс-супруги не делили. «Он просто ушёл, оставив всё мне», — поделилась спортсменка. Сергей Михеев не платит алименты, но помогает содержать детей и сохраняет с ними дружеские отношения.