Ирина Слуцкая рассказала, как спасла своей маме жизнь

Знаменитая спортсменка Ирина Слуцкая стала гостьей программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Телеведущая спросила у фигуристки, как ей удалось спасти маму от смерти. Слуцкой было тяжело вспоминать события 2003 года, но она рассказала, как накануне соревнований в Санкт-Петербурге её мама пожаловалась на самочувствие.

Фигуристка предложила родственнице остаться в её гостиничном номере. Это спасло жизнь матери. В три часа ночи Ирина Слуцкая проснулась от стука. Её мама билась в судорогах и стучала по стене. Спортсменка вызвала врачей, которые остановили пену изо рта и пытались вернуть женщину в сознание.

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В больнице изначально диагностировали инсульт. Позже знакомый доктор сообщил Слуцкой, что её маме становилось с каждым разом всё хуже и хуже. У родственницы обнаружили почечную недостаточность.

«У неё отказали обе почки. Они ссохлись до такой степени, что на УЗИ их даже не нашли», — рассказала Ирина Слуцкая в шоу «Секрет на миллион».

Позже врач признался, что мама впала в кому и могла не пережить эту ночь. Родственнице Слуцкой пришлось вынести четыре пересадки почек. Органы либо не приживались, либо не могли долго функционировать. Сейчас фигуристка поддерживает здоровье мамы и радуется, что самое страшное осталось позади.