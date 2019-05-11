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Ирина Слуцкая рассказала, как спасла своей маме жизнь

Фигуристка вовремя обратилась к врачам, когда родственница потеряла сознание.

Ирина Слуцкая рассказала, как спасла своей маме жизнь
Ирина Слуцкая. фото: globallookpress

Знаменитая спортсменка Ирина Слуцкая стала гостьей программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Телеведущая спросила у фигуристки, как ей удалось спасти маму от смерти. Слуцкой было тяжело вспоминать события 2003 года, но она рассказала, как накануне соревнований в Санкт-Петербурге её мама пожаловалась на самочувствие.

Ирина Слуцкая в программе "Секрет на миллион" на НТВ. Кадр из передачи.
Ирина Слуцкая в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Кадр из передачи.

Фигуристка предложила родственнице остаться в её гостиничном номере. Это спасло жизнь матери. В три часа ночи Ирина Слуцкая проснулась от стука. Её мама билась в судорогах и стучала по стене. Спортсменка вызвала врачей, которые остановили пену изо рта и пытались вернуть женщину в сознание.

В больнице изначально диагностировали инсульт. Позже знакомый доктор сообщил Слуцкой, что её маме становилось с каждым разом всё хуже и хуже. У родственницы обнаружили почечную недостаточность.

«У неё отказали обе почки. Они ссохлись до такой степени, что на УЗИ их даже не нашли», — рассказала Ирина Слуцкая в шоу «Секрет на миллион».

Позже врач признался, что мама впала в кому и могла не пережить эту ночь. Родственнице Слуцкой пришлось вынести четыре пересадки почек. Органы либо не приживались, либо не могли долго функционировать. Сейчас фигуристка поддерживает здоровье мамы и радуется, что самое страшное осталось позади.

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борьба с болезньюИрина СлуцкаяЛера Кудрявцевамама звездыПрограмма "Секрет на миллион"
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Ирина Слуцкая рассказала, как спасла своей маме жизнь
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