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«Если честно, я красивее»: у Ким Кардашян появился двойник в Сербии

32-летняя певица из Белграда заявила, что ей красивую фигуру дала природа, в отличие от Кардашян.

«Если честно, я красивее»: у Ким Кардашян появился двойник в Сербии
у Ким Кардашян появился двойник в Сербии Фото: GLOBALLOOKPRESS

У Ким Кардашян по всему миру много двойников. Одна из них, 32-летняя поп-фолк-исполнительница Индира Арадинович, живет в Сербии.  По словам девушки, ее стали часто сравнивать с американской актрисой. Однако она уверена, что намного лучше Кардашян, так как ее пышные формы природные, а не результат искусной работы пластических хирургов.

«Люди говорят, что мы похожи. Иногда у нас и правда одинаковые причёски или схожий макияж, но это совпадение. Говорят, что у нас похожи черты лица и фигура. Но, если говорить честно, я красивее. Я имею в виду, что у меня естественная красота, я никогда ничего с собой не делала», — цитирует певицу издание cosmo.ru.

Двойник Ким Кардашян есть и в России – это 24-летняя модель Анастасия Квитко. Она, как и ее сербская «коллега», уверяет, что ни разу не обращалась к услугам пластических хирургов, во что поклонники мало верят.

Несмотря на то, что Ким Кардашян, действительно, не раз ложилась под нож хирургов, ее фигурой не перестают восхищаться. Настоящий фурор она вызвала, когда появилась в мокром платье с узким корсетом на бале Met Gala.

Напомним, у Кардашян и ее супруга Канье Уэста родился четвертый ребенок, которого выносила для пары суррогатная мать.

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«Если честно, я красивее»: у Ким Кардашян появился двойник в Сербии
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