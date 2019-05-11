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Жена-невидимка: Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву в Instagram

Певица перестала прятаться от камеры мужа.

Жена-невидимка: Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву в Instagram
Максим Галкин и Алла Пугачева. фото: globallookpress

Максим Галкин и Алла Пугачева провели майские праздники раздельно. Юморист устроил концерт в Карловых Варах, однако супруги рядом с ним не было. Подписчики Галкина забеспокоились, всё ли в порядке в отношениях между звездами. Чтобы успокоить фанатов, юморист решил впервые за многие месяцы намерено показал Аллу Пугачеву в Stories в Instagram.

Последнюю неделю Максим Галкин радовал подписчиков безобидными видео с природой. Поэтому поклонники обрадовались, когда в Instagram юморист показал Примадонну. Супруги отдыхали в солнечный день во дворе своего замка в деревне Грязь.

Максим Галкин показал Аллу Пугачеву. Скриншот: instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин показал Аллу Пугачеву. Скриншот: instagram.com/maxgalkinru/

Алла Пугачева оставалась всё время за кадром, поэтому назвала себя «женой-невидимкой». Галкин понял, что певица хочет показаться его подписчикам, поэтому навел камеру на жену. Примадонна поздоровалась с подписчиками и помахала руками.

Максим Галкин редко показывает в Instagram Аллу Пугачеву, но часто публикует фото и видео с детьми. Близняшки Гарри и Лиза собирают тысячи лайков от подписчиков. Недавно юморист показал ролик, в котором он с наследниками занимается спортом – играет в баскетбол и дартс.

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Жена-невидимка: Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву в Instagram
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