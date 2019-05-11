«Даже на сцене укусили»: Жасмин рассказала о воспитании «зубастика»

Певица Жасмин воспитывает троих детей – Маргариту, Михаила и Мирона. Об их воспитании исполнительница часто пишет в блоге и иногда обращается за советом к подписчикам. Накануне Жасмин призналась, что ее постоянно кусают дети. Причем, не ее, а чужие.

Более того, певица вспомнила, как ребенок укусил ее, когда та выступала на сцене. В блоге она опубликовала короткое видео, где ее младший сын Мирон извиняется за свои укусы.

«Уроки маминого воспитания маленького зубастика. Вообще, меня часто кусают дети, в основном, не мои, своих отучаю, а вот дети друзей запросто. Однажды меня даже на сцене укусил какой-то ребятенок, который вышел ко мне танцевать. Не знаешь, радоваться тому, что, видимо, я вкусная, или переживать за синяки?» — задается вопросом Жасмин.

Подписчики уверили певицу, что переживать по этому поводу совсем не стоит. Через укусы дети проявляют свою любовь, когда не могут выразить нахлынувшие чувства словами. Однако на вопрос Жасмин ответили всего несколько пользователей. Остальных же покорил Мирон, который извинялся перед мамой.

«Это не ребёнок это чудоооо» — восклицают поклонники.

Добавим, певица Жасмин замужем за молдавским предпринимателем Иланом Шором. Он младше своей супруги на 9 лет. Певица подарила мужу двух детей – Маргариту и Мирона. Старший сын Жасмин, Михаил, родился, когда она была в браке с предпринимателем Вячеславом Семендуевым.