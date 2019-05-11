Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье

Екатерина Климова сейчас находится в Екатеринбурге, где вела праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. По словам звезды, у нее выдался тяжелый день, так как во время концерта пошел ливень. Из-за непогоды выступление артистов было под большим вопросом. Однако зрителей не испугал дождь, и они до конца досмотрели концерт. Свой рассказ Климова сопроводила снимком. На фото видно, что дождь льет стеной, а люди стоят под зонтами и не расходятся.

Екатерина Климова поблагодарила зрителей за любовь и написала, что также благодарна своему платью, которую выдержало испытание непогодой.

«Отдельное спасибо, зрителю за то , что не разошлись из-за дождя, который начался ещё до концерта. И моему платью за то, что тоже… не разошлось», – написала Климова в Instagram.

Напомним, ранее звезда рассказывала, что старается уделять своим детям все свободное время. По словам актрисы, воспитание четверых детей требует сил и женской мудрости. Так, Екатерина Климова не стала ругать 17-летнюю дочь Лизу, когда та сделала себе татуировку.