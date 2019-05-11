Русскую девушку Джонни Деппа обвинили в эскорте

После тяжелого бракоразводного процесса с Эмбер Херд Джонни Депп нашёл отдушину в новой пассии. Избранницей актёра стала 27-летняя гоу-гоу танцовщица из Санкт-Петербурга Полина Глен. Девушка признавалась, что не узнала всемирную знаменитость, так как не смотрела фильмы с его участием.

Джонни Депп счастлив рядом с Полиной. Он собирается приехать в Россию, чтобы познакомиться с родителями возлюбленной. В будущем актёр планирует жениться на танцовщице. Пока Полина Глен всеми силами скрывается от папарацци, в Сети появились слухи о её непорядочном прошлом.

Олеся Соловьева, коллега Полины Глен, уверена, что девушка давно решила найти богатого мужа. Девушка часто искала подходящих кандидатов и активно обсуждала их с подругами. Соловьева ходила с нынешней пассией Джонни Деппа на занятия по танцам и заметила, что девушка вела себя вызывающе рядом с тренером.

«Про Полину и ее подругу Аню ходили слухи, что девочки занимаются эскортом. Доказательств не было, но они часто отлучались якобы по делам», — рассказала Олеся Соловьева порталу «СтарХит».

Неприятные сплетни о Полине Глен дошли до американских фанатов актёра. Поклонники заявляют, что нашли анкету девушки и точную цену за ночь с ней. Джонни Депп не комментирует слухи об избраннице.