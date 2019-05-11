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«Первая читка второго сезона «ИП Пирогова»: Подкаминская анонсировала начало съемок

Звезда сообщила, что актеры приступили к репетициям.

«Первая читка второго сезона «ИП Пирогова»: Подкаминская анонсировала начало съемок
Елена Подкаминская. Фото: globallookpress.com

После окончания первого сезона сериала «ИП Пирогова» с Еленой Подкаминской в главной роли, поклонники потребовали продолжить показ комедийной истории о кондитере. Создатели сериала пообещали, что снимут второй сезон. Начать производство фильма планировалось в начале лета.

Сегодня актриса Елена Подкаминская взбудоражила поклонников сообщением, что съемки следующих серий начнутся совсем скоро. Главная звезда сериала «ИП Пирогова» рассказала, что получила сценарий и уже приступила к репетиции.

«Ну что же… Первая читка второго сезона «ИП Пирогова» в разгаре!» – написала Подкаминская в Instagram. Пост актриса сопроводила хештегами «первый съемочный день не за горами», «ура второму сезону».

Напомним, сериал «ИП Пирогова» выходил в эфир с 18 февраля по 20 марта в вечерний прайм-тайм и стал самым успешным проектом собственного производства канала «Супер».
«Сериал – бомба, настолько здорово и качественно снято, с отличным актёрским составом, интригующим сюжетом»; «Ждем с нетерпением», – написали поклонники. Также в комментариях отметились и сами производители. «Считаем дни до старта съемок», – написали представители канала.

Ранее Елена Подкаминская рассказывала, что за все время съемок сериала ей запомнился день, когда снимали сцену метания тортов. По словам звезды, после того, как эпизод был отснят, она еще долго отмывалась от крема и бисквита.

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«Первая читка второго сезона «ИП Пирогова»: Подкаминская анонсировала начало съемок
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