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Эксперты выяснили, что общего у детей Ким Кардашян и Кейт Миддлтон

Светскую львицу после появления четвертого ребёнка часто сравнивают с Меган Маркл, которая также недавно стала мамой. Однако, дети Кардашян появлялись на свет приблизительно в то же время, что и у герцогини Кембриджской.

Эксперты выяснили, что общего у детей Ким Кардашян и Кейт Миддлтон
Ким Кардашян и Кейт Миддлтон. фото: globallookpress

После того, как Меган Маркл родила 6 мая первенца Арчи, многие поклонники британской монархии также вспомнили, что в скором времени Ким Кардашян собирается стать матерью. Её сын появился на свет несколько дней позже, 10 мая, от суррогатной матери.

Тем не менее, у американской звезды больше сходств с Кейт Миддлтон, нежели с Меган Маркл. Помимо младенца, Ким Кардашян воспитывает троих детей от Канье Уэста. Герцогиня Кембриджская также растит троих наследников. Возраст детей поразительно похож.

Старшей дочери Кардашян Норт Уэст также, как и принцу Джорджу, в этом году исполнилось пять лет. Средний ребёнок Сейнт Уэст и принцесса Шарлота оба родились в 2015 году. Годовалая дочь светской львицы Чикаго лишь на четыре месяца старше принца Луи – обоим недавно исполнился год.

У Ким Кардашян и Кейт Миддлтон есть и сходства в протекании беременности. Эксперты портала E!News выяснили, что герцогиня Кембриджская жаловалась на острую утреннюю тошноту до того, как родила всех троих детей. Ким Кардашян также страдает от заболевания, но последствия оказались куда серьёзнее. Врачи запретили светской львице беременеть, поскольку иначе у неё мог развиться сахарный диабет. Это не помешало жене Канье Уэста стать мамой в четвертый раз.

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Эксперты выяснили, что общего у детей Ким Кардашян и Кейт Миддлтон
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