НОВОСТИ

Родилась на берегу океана: 5-летняя дочь Тимати поразила гимнастикой под водой

Девочку учили плавать почти с первых дней после рождения.

Родилась на берегу океана: 5-летняя дочь Тимати поразила гимнастикой под водой
Дочь Тимати поразила гимнастикой под водой Фото:GLOBALLOOKPRESS

Пятилетняя дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса сейчас отдыхает вместе с бабушкой Симоной Юнусовой на Мальдивах. Симона часто рассказывает в своем блоге о воспитании внучки и накануне показала, каких успехов достигла девочка в плавании.

Этому Алису обучали почти с рождения, поэтому вода для нее – родная стихия. Девочка с легкостью делает повороты в бассейне и с улыбкой машет рукой в камеру.

«Алиса родилась на берегу Атлантического океана, что неплохо, но Индийский океан не идёт в сравнение ни с чем! Такой красивой и тёплой воды я не видела нигде», — пишет Симона Юнусова в своем блоге.

Глядя на Алису, несколько пользователей отметили, что девочка явно в маму – будет такая же высокая, как Алена Шишкова. Нужно сказать, что бывшая возлюбленная Тимати сейчас тоже наслаждается солнцем на Мальдивах. Однако отдыхает отдельно от дочери.

Судя по фотографиям в профиле Шишковой, она, как и Алиса, любит плавать – можно увидеть массу снимков, где 26-летняя модель изучает Индийский океан. Однако сходство матери и дочери не только в увлечениях.

Накануне Шишкова опубликовала очередной снимок в купальнике. Глядя на него, несколько подписчиков отметили, что Алиса и Алена невероятно похожи. Напомним, Алена Шишкова и Тимати познакомились в 2012 году. Спустя пару лет у них родилась дочь. Однако союз реп-исполнителя и модели не был долгим. Вскоре после рождения Алисы они расстались.

Вам может быть интересно:

Теперь брюнетка: экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова предстала в новом образе Алена Шишкова встретилась с дочерью, которая несколько недель провела за границей с Тимати Тимати и Алена Шишкова воссоединились на новогодние праздники ради дочери Алисы

Тэги:

Алена Шишкова и Тиматидочка ТиматиСимона Юнусова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Родилась на берегу океана: 5-летняя дочь Тимати поразила гимнастикой под водой
Интересно?
Поделись с друзьями: