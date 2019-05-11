Родилась на берегу океана: 5-летняя дочь Тимати поразила гимнастикой под водой

Пятилетняя дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса сейчас отдыхает вместе с бабушкой Симоной Юнусовой на Мальдивах. Симона часто рассказывает в своем блоге о воспитании внучки и накануне показала, каких успехов достигла девочка в плавании.

Этому Алису обучали почти с рождения, поэтому вода для нее – родная стихия. Девочка с легкостью делает повороты в бассейне и с улыбкой машет рукой в камеру.

«Алиса родилась на берегу Атлантического океана, что неплохо, но Индийский океан не идёт в сравнение ни с чем! Такой красивой и тёплой воды я не видела нигде», — пишет Симона Юнусова в своем блоге.

Глядя на Алису, несколько пользователей отметили, что девочка явно в маму – будет такая же высокая, как Алена Шишкова. Нужно сказать, что бывшая возлюбленная Тимати сейчас тоже наслаждается солнцем на Мальдивах. Однако отдыхает отдельно от дочери.

Судя по фотографиям в профиле Шишковой, она, как и Алиса, любит плавать – можно увидеть массу снимков, где 26-летняя модель изучает Индийский океан. Однако сходство матери и дочери не только в увлечениях.

Накануне Шишкова опубликовала очередной снимок в купальнике. Глядя на него, несколько подписчиков отметили, что Алиса и Алена невероятно похожи. Напомним, Алена Шишкова и Тимати познакомились в 2012 году. Спустя пару лет у них родилась дочь. Однако союз реп-исполнителя и модели не был долгим. Вскоре после рождения Алисы они расстались.