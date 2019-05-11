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Елена Летучая в «хищном» наряде распугала жирафов в Африке

Как только животные увидели ее, то сразу же принялись бежать.

Елена Летучая в «хищном» наряде распугала жирафов в Африке
Елена Летучая распугала жирафов Фото: GLOBALLOOKPRESS

Телеведущая Елена Летучая вместе со своим супругом бизнесменом Юрием Анашенковым отправилась в экзотическое путешествие – в Намибию, где знакомится с животным миром Африки. Для сафари она выбрала «боевой» наряд – черный топ и леопардовые шорты с панамой.

Первыми в своем путешествии Летучая увидела двух жирафов. Ведущая пыталась подойти к ним поближе. Однако, как только животные заметили ее, то сразу убежали. Видео, где Елена «гонится» за жирафами, она опубликовала в своем блоге.

«Есть версии почему жираф меня близко не подпускает?» — задается вопросом телеведущая.

Подписчики начали тут же шутить, версий насчет «скромности» жирафов было много. Одна из них касалась прошлого телеведущей – программы «Ревизорро», где Летучая проверяла на чистоту рестораны и гостиницы.

«Жираф недостаточно чистый, боится, что не получит наклейку от Елены», — фантазирует поклонник.

Но большая часть подписчиков грешила на «хищную» одежду телеведущей. Скорее всего, леопардовые пятна и спугнули животных.

Во время сафари Елена Летучая встретилась и с более опасными обитателями Африки – носорогами. На коротком ролике, что есть в ее блоге, видно, что животные подошли к машине путешественников слишком близко.

«Тот случай, когда реально было страшновато», — прокомментировала видео телеведущая.

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Елена Летучая в «хищном» наряде распугала жирафов в Африке
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