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Вот это трюк: Светлана Лобода станцевала со своими силиконовыми головами

Певица удивила поклонников аксессуарами из своего шоу.

Вот это трюк: Светлана Лобода станцевала со своими силиконовыми головами
Светлана Лобода. Фото: globallookpress.com

Светлана Лобода отреагировала на появление голливудского актера Джареда Лето с игрушкой в виде головы. Музыкант пришел на Бал Института костюма Met Gala, держа в руках вместо сумки силиконовую копию своей головы. Певец стал обсуждаемой персоной, позабавив гостей мероприятия.

Светлана Лобода показала, что подобный трюк использовала в своем выступлении.

«Приятно быть в тренде», – прокомментировала певица в Instagram.

Фолловеры звезды восхитились задумкой шоу и написали множество комплиментов ее фигуре. Некоторые пользователи заявили, что это Джаред Лето позаимствовал прием у Светланы Лободы, нашлись и те, кого подобная идея неприятно шокировала.

Отметим, что одними из первых с аксессуарами в виде головы появились манекенщицы. Модели представили коллекцию Gucci сезона осень-зима – 2018.

Ранее Лобода предстала в образе наездницы на белой лошади. Певица снялась в новой фотосессии на фоне скал. Также звезда неприятно удивила поклонников, показав «барские замашки». Лобода продемонстрировала, как перед выходом на сцену ассистентка застегивает ей босоножки.

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Джаред ЛетоСветлана Лободасиликоновые головы как аксессуар
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Вот это трюк: Светлана Лобода станцевала со своими силиконовыми головами
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