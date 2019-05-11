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«Сделайте отдельно страницу для мужчин»: Глюкозу раскритиковали за откровенное фото

Поклонники решили, что мать двоих детей не должна себе такое позволять.

«Сделайте отдельно страницу для мужчин»: Глюкозу раскритиковали за откровенное фото
Глюкозу раскритиковали за откровенное фото Фото: GLOBALLOOKPRESS

Певица Наталья Ионова, известная как Глюкоза, сейчас отдыхает в Испании. Несмотря на то, что 32-летняя исполнительница – мама двух детей, она обладает точеной фигурой. Сегодня Наталья Ионова решила похвастаться подтянутым телом и опубликовала откровенное фото в блоге.

Однако поклонники вместо комплиментов начали критиковать певицу, назвав такой поступок низким.

«Какая низость, это мать двоих детей, девочек?»; «Тело просто супер! Но зачем это? Это уже странно даже», – комментируют снимок подписчики.

Пользователи признают, что Наталья прекрасно выглядит, но демонстрировать свою фигуру при любой возможности не стоит. Более того, одна из поклонниц посоветовала певице завести отдельный аккаунт специально для таких откровенных фото.

«Сделайте отдельно страницу для мужчин, найдите такого мужчину, который вас удовлетворит. Ну красивая у вас фигура не спорю», – комментирует снимок один из подписчиков.

Напомним, за майские праздники это экстравагантное фото не единственное в блоге Натальи Ионовой. Несколько дней назад певица опубликовала снимок, где двое мужчин прижимаются к ее груди. Один из них – Максим Виторган. Подписчики решили, что таким образом актер находит утешение после разрыва с Ксенией Собчак.

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Тэги:

критика в соцсетяхНаталья ИоноваНаталья Ионова-Чистяковаоткровенное фото
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«Сделайте отдельно страницу для мужчин»: Глюкозу раскритиковали за откровенное фото
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