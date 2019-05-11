Ушла в отрыв: Елена Захарова сбежала от годовалой дочки на дискотеку

Актриса Елена Захарова улетела на отдых в Турцию. Знаменитость взяла с собой годовалую дочку. Актриса не любит все время проводить на пляже, поэтому за пару дней осмотрела местные достопримечательности Белека.

43-летняя Елена Захарова не афиширует свою жизнь и редко дает интервью. Однако актриса обнародовала подробности отпуска, опубликовав в Instagram видео, показав, как танцует на дискотеке. Подписчики знаменитости обратили внимание на поздний час – актриса отрывалась до утра.

«Пока Зайчонок спит», – подписала ролик Захарова.

Захарова до сих пор не рассказала, как же назвала свою дочь. На публике звезда именует ее Зайчонком.

Ранее избранник артистки сделал ей предложение. Его имя Захарова также держит в секрете. Актриса рассказывала, что встретила щедрого человека, однако это качество характера не зависит от финансового достатка.

Елена Захарова предпочитает не говорить о личной жизни после трагической гибели первой дочери 8-ми месячной Маши, которая умерла из-за инфекционного заболевания. После этого актриса рассталась с супругом и тяжело переживала кончину ребенка. По ее словам, справиться с трудностями ей помогла вера.