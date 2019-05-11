Трехлетняя дочь Игоря Николаева прокатилась на игрушечном розовом «Мерседесе» вокруг дома

Известный певец и композитор Игорь Николаев в Instagram разместил ролик, на котором его трехлетняя дочь Вероника катается за рулем розового «Мерседеса». «Гоняем вокруг дома! Вероника уже водит сама и отлично вписывается в повороты! А главное — тормозит на красный! Кстати, я — в роли светофора!» – заявил певец и композитор.

На кадрах видеозаписи можно увидеть, как девочка уверенно сидит за рулем игрушечной машинки. «Светофор красный, а теперь зеленый», — говорит она и продолжает движение.

больше по теме Игорь Николаев признался, что его обвиняли в педофилии во время брака с Наташей Королевой Разница в возрасте между исполнителями была 13 лет.

Вероника Николаева родилась от брака композитора с певицей Юлией Проскуряковой, которая на 23 года младше исполнителя. Это уже третья жена певца. Ранее он состоял в браке с Еленой Кудряшевой. Это его первая любовь. С ней он сидел за одной партой в школе. Сейчас женщина живет в США. От этого брака у композитора дочь Юлия. По профессии она врач. Живет также в Америке.

Второй женой Игоря Николаева была известная певица Наташа Королева. Не так давно в эфире программы «Он и она» Игорь Николаев признавался, что во время второго брака его часто обвиняли в педофилии. Дело в том, что он на 13 лет младше исполнительницы. При этом сейчас, несмотря на еще большую разницу в возрасте с супругой, ни у кого почему-то таких мыслей не возникает.