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Трехлетняя дочь Игоря Николаева прокатилась на игрушечном розовом «Мерседесе» вокруг дома

Вероника прекрасно себя чувствует за рулем транспортного средства.

Трехлетняя дочь Игоря Николаева прокатилась на игрушечном розовом «Мерседесе» вокруг дома
Игорь Николаев/globallookpress.com

Известный певец и композитор Игорь Николаев в Instagram разместил ролик, на котором его трехлетняя дочь Вероника катается за рулем розового «Мерседеса». «Гоняем вокруг дома! Вероника уже водит сама и отлично вписывается в повороты! А главное — тормозит на красный! Кстати, я — в роли светофора!» – заявил певец и композитор.

На кадрах видеозаписи можно увидеть, как девочка уверенно сидит за рулем игрушечной машинки. «Светофор красный, а теперь зеленый», — говорит она и продолжает движение.

Вероника Николаева родилась от брака композитора с певицей Юлией Проскуряковой, которая на 23 года младше исполнителя. Это уже третья жена певца. Ранее он состоял в браке с Еленой Кудряшевой. Это его первая любовь. С ней он сидел за одной партой в школе. Сейчас женщина живет в США. От этого брака у композитора дочь Юлия. По профессии она врач. Живет также в Америке.

Второй женой Игоря Николаева была известная певица Наташа Королева. Не так давно в эфире программы «Он и она» Игорь Николаев признавался, что во время второго брака его часто обвиняли в педофилии. Дело в том, что он на 13 лет младше исполнительницы. При этом сейчас, несмотря на еще большую разницу в возрасте с супругой, ни у кого почему-то таких мыслей не возникает.

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Тэги:

Вероника НиколаеваИгорь НиколаевЮлия Проскурякова
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Трехлетняя дочь Игоря Николаева прокатилась на игрушечном розовом «Мерседесе» вокруг дома
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