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Бритни Спирс босиком ушла из суда, где проходило слушание об ее психическом здоровье

Американская певица покинула здание после того, как ей назначили судебно-психологическую экспертизу.

Бритни Спирс босиком ушла из суда, где проходило слушание об ее психическом здоровье
Бритни Спирс. Фото: globallookpress.com

В Сети появились новые фотографии американской певицы Бритни Спирс. Снимки шокировали поклонников звезды. На фото видно, что знаменитость покинула суд в Лос-Анджелесе, где проходило закрытое заседание об ее психическом здоровье и опекунстве, босиком.

На заседание исполнительница приехала в компании своей матери Джейми Линн Спирс, которая держала 37-летнюю дочь за руку. Как передает сайт Mirror, мать певицы намеревалась получить медицинские документы и план лечения Бритни, которое курирует отец исполнительницы Джеймс Спирс.

Бритни Спирс босиком ушла из суда
Фото: сайт Mirror

По данным издания, сама певица обратилась к суду с просьбой ограничить опекунство ее отца, но суд отказал ей в этом. Кроме того, судья назначил Бритни Спирс судебно-психологическую экспертизу. После чего звезда демонстративно ушла из зала, забыв надеть обувь.

Напомним, ранее Бритни Спирс делилась с подписчиками видео с тренировки и кадрами с новой фотосессии, где предстала перед поклонниками здоровой и отдохнувшей. Фанаты решили, что тяжелый период в жизни исполнительницы остался позади.

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Бритни Спирс босиком ушла из суда, где проходило слушание об ее психическом здоровье
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