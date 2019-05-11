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«Он – лидер по натуре»: Сергей Лазарев рассказал о воспитании сына

Известный певец без ума от своего ребенка, которому уделяет все свободное время.

«Он – лидер по натуре»: Сергей Лазарев рассказал о воспитании сына
Сергей Лазарев/globallookpress.com

Известный музыкант Сергей Лазарев стал гостем шоу «Пятница с Региной». В студии он рассказал о воспитании своего сына Никиты, которому сейчас четыре года. Впервые мысль стать папой пришла ему в голову, когда он находился в Америке. На берегу океана он увидел отца, который шел купаться со своим маленьким сыном.

«Тогда я понял, что тоже хочу детей. Никогда не гадал, кто родится. Мне было без разницы мальчик или девочка. Ребенок – это, конечно, большая ответственность», – заявил певец.

Музыкант рассказал, что многие до сих пор не верят, что это его ребенок. Одни уверены, что он его усыновил, другие считают, что это сын брата. Третьи вообще говорят, что это сын гитариста его команды. «Никита очень похож на меня в детстве. Он – лидер по натуре. Любознательный и очень активный. Он увлекается плаванием, шахматами, футболом. Полюбил рисование. Правда, я ему говорю, что профессия художника может в будущем стать очень невостребованной», — сказал Лазарев.

Певец отметил, что в детский сад ребенка водит либо он сам, либо няня. При этом там лишь очень ограниченный круг лиц знает, что это сын популярного певца Сергея Лазарева. «Хочу, чтобы сын вырос честным, порядочным и скромным. В этом плане у меня перед глазами пример отца Влада Топалова. Это настоящий мужчина и я хочу, чтобы мой сын взял от него все самые лучшие качества», — отметил музыкант.

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"Программа "Пятница с Региной""Никита ЛазаревСергей Лазарев
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«Он – лидер по натуре»: Сергей Лазарев рассказал о воспитании сына
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